Ott Tänak ootab Korsikalt rasket võistlust

Sel nädalal sõidetav Korsika MM-ralli kujuneb Ott Tänakule ja Raigo Mõlderile tõsiseks väljakutseks.

“See on suur väljakutse,” ütles Ott Tänak DMACK-i pressiteate vahendusel. “Ootan seda rallit väga, kuna eelmisel aastal oli mul seal raskusi ja sel korral tahan asju teha teisiti. See on raske ralli, aga me vajame ka selliseid võistlusi. Ralli saab olema keeruline ja pikad kiiruskatsed kujunevad tõsiseks väljakutseks.”

DMACK-i tiimi juht Dick Cormack ütles, et tiimina osaletakse sellel rallil esmakordselt ja eeldatavasti ootab ees väljakutseid pakkuv ralli. “Oleme rahul Saksamaal tehtud edusammudega ja kavatseme sealt sammu edasi astuda. Oodata võib väga erinevat ilma ja ootame seda väljakutset väga.”