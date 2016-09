Piimatoodangut vähendab kaks ettevõtet

Kaks Saaremaa piimatootjat esitasid PRIA vahendusel taotluse saada Euroopa Liidult toetust, et vähendada eeloleval kolmel kalendrikuul esmatöötlejale tarnitava piima kogust.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et üks Saaremaa osaühing plaanib eeloleval kolmel kalendrikuul vähendada tarnitava piima kogust 4500 kg ja teine 241 837 kg võrra.

Eestis kokku taotleb toetust 46 piimatootjat. Mullu tarnisid nad oktoobrist detsembrini piima kokku 27,8 mln kg, tänavu planeerivad tarnida ligi 5,3 mln kg vähem. Maksimaalne toetus on 674 524 eurot.

Kõige rohkem taotlusi esitasid Lääne-Virumaa piimatootjad– 14, ühtki ei laekunud Hiiumaalt ja Läänemaalt. Toetuse suurus on 14 senti ühe vähendatava kilogrammi kohta, kuid praegu on teadmata, mitme kilo eest toetus välja makstakse. Euroopa Liit on valmis toetama toodangu vähenemist kuni 1,07 miljoni tonni võrra, mistõttu hüvitamisele kuuluvate piimakilode hulk sõltub sellest, kas taotluste maht EL-i eelarve ületab või mitte.

Pöide AG OÜ tegevjuht Egon Jürisson ütles, et Pöide AG OÜ otsustas kolme järgneva kuu jooksul piimatootmist vähendada. “Peamiseks põhjuseks on jätkuv kriis piimandussektoris ja toodangu eest saadav madal hind, mis ei kata piimatootmise tegelikke kulutusi,” rääkis Jürisson. “Meie ettevõtte näol on tegemist lühiajalise tootmise piiramisega ja kindlasti jätkame uuel aastal samas mahus piimatootmisega.”