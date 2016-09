Saare Sügiskarikas rändas Hiiumaale

Üle mitme aasta peeti Saare ratsakeskuses Eesti ratsaspordi liidu kalenderplaani kuuluv takistussõiduvõistlus.

Kolme Saaremaal tegutseva edumeelse ja tulevikku suunatud mõttega talli juhtkonnal tekkis idee ja arusaam, et Saare ratsakeskuses on vaja korraldada ratsavõistlus Saare Sügiskarikas 2016, mis on Saaremaa ratsaspordi välishooaega lõpetav takistussõiduvõistlus.

Hobuste aretuse, kasvatamise ja spordiga tegelev Seeder Horses OÜ, turismi ja ratsahobuste kasvatusega tegelev Teeääre tall ning ratsaspordi ja noorhobuste treenimisega tegelev Saare ratsakeskus leiavad üheskoos, et see, kus asub Saaremaa ratsasport praegu, ei ole kindlasti tase, kuhu võiksime jõuda.

Pühapäeval toimunud Saare Sügiskarikas 2016 kujunes väga menukaks ja kõrgetasemeliseks võistluseks. Päeva jooksul tehti 75 starti. Meie ratsanikel avanes suurepärane võimalus konkureerida professionaalsete ratsanikega kõrgetasemelisel võistlusel.

Kuna ratsutamisvõistluse ametnikke Saaremaal napib, telliti kogu kohtunikebrigaad Mandri-Eestist, mis lisas just noortele ratsutajatele lisapinget ja ärevust. Päev algas juba kell 10 hommikul, mil alustati esimese alaga, noortele hobustele ja ratsanikele mõeldud 70 cm parkuuriga.

Vigadeta sõidus osutus kiireimaks Emeli Pikner hobusel Mon Teri, teine oli Neleriin Viljus Patronsil ja kolmas Maria Anett Allikveer Roletel, kõik noored treenivad Saare ratsakeskuses. Eesti ratsaspordi liidu kalenderplaani kuuluvas 80 cm kõrguses parkuuris “Prix de Sikassaare Vanametall” osales 19 võistlejat üle Eesti. Esikolmiku moodustasid värske Saaremaa meister ponide takistussõidus Sandra Soomre Raketil (Tika talu), teine koht kuulus Maria Vanatoale hobusel Caprice (Märjamaa ratsaspordiklubi) ja kolmas Adeli Pitilimovile hobusel Intsara XX (Nõo ratsaklubi).

Keskmise tasemega sõidus “Prix de Taviko”, kus võistlejad said valida kõrguse kas 90 cm või 100 cm, oli võistlemas 31 paari. Siin olid stardis juba ka ratsutamisega leiba teenivad profisportlased oma noorte hobustega.

Parima aja ka selles klassis sõitis välja Sandra Soomre Raketil, teine koht kuulus Maris Suusterile hobusel Vilandro K Tondi ratsaklubist ja kolmandaks tuli Ivo Ots just selleks võistluseks laenatud hobusel Bandito B (Saare ratsakeskus). Neljas oli Laura Trull Rolexil (Tika talu) ja viienda auhinnalise koha võitis Kätlin Arge Gremil (Saare ratsakeskus).

Põhisõidu “Prix de Enn Meri” 115 cm parkuur oli rajameistri poolt väga kõrgetasemeliselt üles seatud ning eksimisruumi ratsanikele ei jäetud. Tegu oli kahevoorulise parkuuriga, kus võistlejad läbivad etteantud parkuuri kaks korda ning mõlema vooru karistuspunktid liidetakse.

Esikoha võitis Maris Suuster hobusel Vilandro K, teise koha sai Saare ratsakeskuse noorsportlane Luise Vevers Ruudil, kes on sel hooajal teinud läbi meeletu arenguhüppe. Kolmas oli taas Maris Suuser, seekord hobusega Quanzar Z.

Päeva lõpetas publikule ja sportlastele väga atraktiivne hobuste kõrgushüppevõistlus, kus eesmärgiks oli püstitada Saaremaa rekord. Lõpuprotokolli läkski võitja ja uue rekordi omanikuna kirja Siim Sinijärv hobusel Event, kes suutis ületada 1.77. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama 1.70 hüpanud Jaagup Kallas hobusel Bruce de Berks Saare ratsakeskusest ja Ivo Ots hobusel Ferdinand A.

Loodame järgmistel kordadel näha Saare Sügiskarikal veel rohkem kohalikke ratsutajaid. Võistlus sai teoks tänu meie suurepärastele toetajatele ja vabatahtlikele abilistele.

Jaagup Kallas