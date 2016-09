Saaremaa jalgpallikohtunikud tegutsesid karikafinaalis

Tallinnas A.LeCoq Arenal mängitud jalgpalli väikeste karikavõistluste finaalis triumfeeris Tartu FC Merkuur, kes oli väravaterohkes mängus 6 : 3 parem Raplamaa JK-st. Finaali kohtunikebrigaadi kuulusid Miko Pupart, Roland Kütt, Argo Pruul ja Martin Salong.

Peakohtunikuna tegutsenud Miko Pupart ütles, et sellist võimalust, kus saarlastega saaks mõne prestiižsema mängu läbi viia, on oodatud juba mõnda aega.

“Ega me koos palju tegutsenud ole, niipalju kui Saaremaal olen olnud – Argoga rohkem, Rolandiga vähem,” lausus ta, lisades, et kõik toimis ja tagasilööke ei olnud. Eesti jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk ütles, et saarlastel läks hästi ja võib rahule jääda.

“Meil oligi plaan anda see mäng konkreetselt saarlastele,” märkis ta.

“Miko on juba kümme aastat mänge vilistanud, aga nii tähtsas mängus polnud ta veel õigust mõistnud ja oli ka juba aeg. Nii oli hea põhjus kutsuda mängule ka teised saarlased ja anda neile samuti võimalus. Oleme ka varem püüdnud selliste mängude puhul rakendada regionaalset printsiipi.”