Pühapäeval teatati Torgu vallast Soodevahe külast, et seeneline oli leidnud metsast suure hulga miinipildujamiine. Selgus, et leitud oli 43 Vene miinipildujamiini, mis lebasid hunnikus puu all.

Lähemal uurimisel selgus, et kolmel miinil oli sütik halvas seisukorras ja need tuli hävitada leiukohas. Ülejäänud miinid kannatasid transportimist ja hävitati hävituskohas.