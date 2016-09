Vapper surfar pidi võitlema tuuletusega

Puusta sõnul tegi ta teel kaks peatust. Üks kestis kaks minutit ja teine minuti. Tuuleolud olid üsna keerulised. Esmalt tuli vahetada laud vaiksemas tuules paremini liikuva vastu ning lõpuks sisuliselt juba kätejõul liikuda.

Puusta tunnistas, et lõpus olid tal loobumismõtted peas. “Tahan alla anda,” kirjeldas Puusta AK-le tundeid, mis teda valdasid. Siiski suutis ta paadis olnud saatemeeskonna ergutamise najal lõpuni jõuda.

Noblessneri jahtklubi purjetamiskooli treener Jaak Lukk ütles, et Puustal olid tõesti loobumismõtted peas ja jõud raugemas.

“Me võtsime tal miile maha. Ütlesime talle kogu aeg miil väiksema teekonna,” rääkis ergutajate kavalustest paadiga kaasa sõitnud Marek Peet.

Muide, Peet oli see mees, kes Ingrid Puusta hädast välja aitas. Teadupoolest ebaõnnestus Puusta esimene katse Saaremaalt Gotlandile surfata seetõttu, et saatepaat läks katki. Ettevõtja Marek Peet sai teada, et Puustal pole saatekaatrit ja tõi talle paadi Ida-Virumaalt Saaremaale.

ERR-i korrespondent Margus Muld, kes ajaloolist sündmust kaamerasse püüdmas käis, ütles, et Ingrid Puustale pakkusid abi ka kohalikud. Kuna oli teada, et vapper sõitja on väsinud, saatis Iide külavanem Luule Aadussoo kaldale sooja teed, mett ja sooje rätikuid. Puustale olid vastu tulnud ka Sõrve lohesurfarid, kes kaldal lõkke süütasid.

Jaak Lukk ütles, et puuetega inimeste purjetamise toetuseks “Läänemere pooleks surfanud” Puusta tegu oli suur asi ja niipea keegi seda vaevalt järele teeb.