VTA hakkab külmkambreid hankima

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) korraldab riigihanke jahimeestele külmkambrite ostmiseks, kus kütitud metssigu seakatku proovitulemuste saabumiseni hoiustada.

“Kambrid on plaanis jaotada sigade Aafrika katku levialadel asuvatele jahiseltsidele, kuna nendes piirkondades tuleb kütitud sigu uurida seakatku suhtes. Seetõttu on jahimeestel vaja hoida neid külmas, kuni labor võetud proove uurib,” ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Saarte Hääl kirjutas eelmisel nädalal, et soojade ilmadega on jahiseltsid, kel puudub saagi jahutamiseks külmkamber, sisuliselt olukorras, kus lastud siga on mõttekas kohe maha matta. Kohustusliku vereproovi vastuse saamine võtab mitu päeva ja selle ajaga muutub jahutamata lihakeha kõlbmatuks.