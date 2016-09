Zummil ilmus uus raamat

Kirjanikunime Marcus E. Zumm taha peituva saarlase Margus Müüri uus raamat “Kui hundid uluvad” on luurepõnevik, mille tegelased on võetud meid ümbritsevast elust.

“Raamatu tegevus toimub tänapäeval ja inimestega, kes ümbritsevad meid igapäevaselt. Prototüübid on päriselust, teiste nimedega loomulikult,” ütles Müür, kellele see on juba teine raamat. Kaks aastat tagasi üllitas ta teismelistele mõeldud seiklusromaani “Piraatide kuninganna”.

Luureromaani kirjutamine on olnud Raadio 2-s töötava Müüri ammune plaan. Materjaligi oli tal kogutud juba üksjagu aega.

“Luuremaailm on mind alati huvitanud ja loomulikult pole ma ainuke, kes põnevaid luurefilme ja teleseriaale vaatab või luureromaane loeb,” rääkis Müür. Igasuguste luureoperatsioonide käsitlused on ka vabalt saadaval ning eriti täiendas seda materjalibaasi NSV Liidu lagunemine. Margus Müür märkis, et raamatu kirjutamise aega sattus ka Eston Kohveri juhtum, mis luuremaailma ka tavainimesele korraks lähemale tõi. Margus Müür esitleb oma raamatut 5. oktoobril Rahva Raamatus.

Raamat saladusest

“Kui hundid uluvad” räägib loo pealinna paneelmajas elavast Hannesest, kelle elu on suhteliselt rutiinne ning jaotub töölkäimise ja oma tüdruku Kerstiga ajaveetmise vahel. Kõik see muutub päeval, mil Hannese naaberkorterisse kolib Nataša, kellega Hannes sõbruneb. Natašal on saladus, mis Hannese elu pea peale pöörab.