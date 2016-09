Alaealine valetas vägistamise kohta

Noor neiu valetas Kuressaare politseis, et teda on vägistatud, ja sai selle eest kahtlustuse kriminaalkuriteo toimepanemises.

Alaealine tütarlaps väitis eelmise aasta detsembri lõpus politseijaoskonnas kahel korral, et on langenud vägistamise ohvriks. Enne kannatanuna ülekuulamist ja isiku äratundmiseks esitamist hoiatati tüdrukut valeütluste andmisega kaasnevast vastutusest ja tüdruk andis selle kohta ka allkirja. Asja uurides selgus, et vägistamise jutt oli vale ja see tõi omakorda kriminaalteo kahtlustuse neiule endale. Politsei ja prokuratuur jõudsid seejuures arvamusele, et kohtusse valetajat ei anta, küll aga tuleb tal osaleda pereteraapias.