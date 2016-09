Auriga keskuse uuendamine lükkub järgmise aasta algusse

Ehkki esialgse plaani kohaselt pidanuks Auriga kaubanduskeskuse ümberkorraldused pihta hakkama juba nüüd sügisel, et värskendatud-uuendatud keskus saaks uksed avada vahetult enne jõuluostupalavikku, on graafik ses osas veidi edasi lükkunud.

Auriga kaubanduskeskuse esindaja Kristjan Maaroosi sõnul tulenes üks põhjus ümberkorralduste edasilükkamiseks kaubandusloogikast – august-september on üürnike sõnul ikkagi head müügikuud. Kõige madalama müügiaktiivsusega periood on aga aasta algus. “Nüüd olemegi ajastanud kõik nii, et siis oleks kõige õigem seal ehitada ja toimetada,” nentis Maaroos.

Mis puudutab nn ankruüürnikke, siis põhiküsimus on Maaroosi sõnul jätkuvalt seotud kinoga. Kõigi võimalike turul olevate operaatoritega on tema sõnul räägitud ning huvi on olemas, kuid küsimus on kino sisseseadmise tehnilises keerukuses. Keskuse praeguses hoones on ruumikõrgused vähe teisemad, kui kino avamine eeldab. “Kinosaalid võtavad rohkem ruumi ja katust on vaja kõrgemaks tõsta,” selgitas Maaroos. Paari nädala eest saadi tema sõnul ka ehitusluba selleks kätte, kus Lääne-Saare vald on vajalikke muudatusi aktsepteerinud.

Nüüd on veel ehitajal tarvis kalkuleerida, et kõik mõistlikkuse piires kokku klapiks. “Usume küll, et keskusele annaks kino väga palju juurde ja operaatori huvi on jätkuvalt olemas,” kinnitas Maaroos.

Kino on plaanitud keskuse teisele korrusele, sellesse otsa, kus seisab juba mõnda aega suur vaba pind, kus varem asus Spantali spordipood. Seda pinda on Kristjan Maaroosi sõnul vakantsena hoitud teadlikult.

Sel nädalal käis uudistest läbi, et Aurigas lõpetab oktoobri algusest tegevuse esimesel korrusel asunud kohalik kingakauplus K.I.N.G. ja seda suuresti kavandatavate ümberkorralduste tõttu. Maaroos möönis, et nii see tõesti on, kuid uute üürnikena on tuleval aastal ka uusi kingapoode lisandumas.

Üldine kontseptuaalne visioon on keskuse esindaja sõnul see, et pärast ümberkorraldusi asuvad kõik rõiva- ja jalatsikauplused keskuse teisel korrusel.

Kui ümberkorralduste ja -ehitustega tuleva aasta alguses pihta hakatakse, on plaan nendega nö mäele ehk piduliku avamisürituseni jõuda vahetult enne suveperioodi. Ümberkorralduste ajaks keskust kinni ei panda ja kõik tööd tehakse kliente suuremalt häirimata.