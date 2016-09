Elupõline teedemees Aleksander Kollo 75

Eile täitus 75. aastaring elupõlisel teedemehel, kunagisel Saaremaa teedevalitsuse juhatajal Aleksander Kollol.

Enam kui viiskümmend aastat Saare maakonnas teid ehitanud ja uuendanud teedeinsener jätkab töömeheteed teede järelevalve vaneminsenerina firmas Skepast & Puhkim.

Kuressaare linna teenetemärgi kavaler (2009) oli oma juubelipäevalgi kodulinnas ametis, jälgimas, kuidas kulgeb Tallinna tänava rekonstrueerimine.

Pärast Tallinna polütehnilise instituudi lõpetamist, taskus teede ja sildade inseneri diplom, tuli verivärske kõrgharitud teedespetsialist tagasi kodusaarele.

Saaremaa teedevalitsuses võttis teedeehitajate perest võrsunud Aleksander vastu vaneminseneri ametikoha. Nelja aasta pärast edutati noormees peainseneriks. 1986. aastal istus nüüdne juubilar ettevõtte juhataja toolile. Tippjuht oli Aleksander Kollo 22 aastat. Teda hindasid kõrgelt nii oma firma töötajad kui ka maakonna ja ministeeriumi juhid.

“Ma olen oma elukutsele truuks jäänud,” rõhutas juubilar eile.

Hinnates maakonna teede olukorda, toonitas teenekas teedeehitaja, et järjest paremaks läheb. “Seadmed ja materjalid on läinud paremaks. Teede sõidetavusega võime rahule jääda. Asfaltteid on juurde tulnud. Saaremaa elukeskkond sellega ainult paraneb,” ütles Aleksander Kollo.