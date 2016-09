JUHTKIRI: Kirjad teele

Postiteenuste kolimine kauplustest valdade ruumidesse peaks vähemalt teoorias tooma kaasa teenuse kvaliteedi tõusu. Kirjade ja pakkide saatmine võtab ju omajagu aega ja toidupood pole just parim koht, kus seda teha.

Maaraamatukogud seevastu on rahulikumad paigad, kus inimestel üldiselt rohkem aega, kasvõi ajalehe või raamatute sirvimiseks. Samuti ei ole järjekorrad seal nii lihtsad tekkima. Muidugi, ega maapoedki rahvast enamasti teab mis pungil ole, ent ajaks ikka tujust ära küll, kui tahad jäätist osta, aga keegi eespool seisja soovib mitu pakki teele panna. Selline olukord tähendaks asjatut pinget nii müüjatele kui ka klientidele.

Veelgi parem oleks vahest see, kui tuleksid tagasi iseseisvad postipunktid. Seda lootust vist enamikus paikades siiski pole ja see on ka mõistetav. Liigub ju valdav osa kirju elektroonilisel teel. Küllap oleks iseseisev postipunkt maakohas lahti ilmselt vaid loetud päevad nädalas.