Kõinastult kadus sõudepaat

Eelmisel kolmapäeval läks Kõinastu laiult kaduma sõudepaat, mida ei ole seni veel üles leitud. Omaniku sõnul on tõenäoline, et ankur jäi paati ning seega võis meri ninast kaldale tõstetud paadi lihtsalt üles tõsta ja kaasa viia.

“Kaks päeva otsisin seda, aga näha ei ole teda kuskil,” ütles paadi omanik Jaan Lember, kes eelmisel nädalal avastas, et paat Kiili 440 on oma teed läinud.

Lember ei usu oma sõnul, et keegi võõras oleks paadi ära viinud. “ Küllap juhtus nii, et tõstsin paadi nagu ikka ninapidi kaldale ning sinna ta jäi, kuni siis vesi ta minema viis,” rääkis Jaan Lember.

Ta ütles, et on teavitanud ka merepäästekeskust ja hiidlasi, sest tõenäoliselt on paat praeguseks kuhugi randa jõudnud. Kuna alus on registreeritud ja omab vastavat numbrit, arvas Lember, et kui keegi juhtub rannast üksiku paadi leidma, annab ta sellest siiski teada. Omanik loodab saarlaste ja hiidlaste aususele.

Paadi registreerimisnumber on VLM 024 ja HIN/CIN kood EEEFKD1A45C414. Kui keegi juhtub paadi leidma, palutakse helistada Jaan Lembrile telefonil 50 50 407, vaevatasu on garanteeritud.