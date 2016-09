Kuressaares hakatakse lõõtsamängu õpetama

Kuressaare muusikakoolis algavad 8. oktoobrist lõõtsamängu õpitoad, kuhu oodatakse kõiki huvilisi, kel pill olemas.

Lõõtsamängu koolituse eestvedaja, MTÜ Õnneonn juhatuse liige Juta Levin selgitas, et õpitubade idee kasvas välja isiklikust huvist. “Mu oma mees (Raigo Klütsnik – toim) on vanavarahuviline ja tema sai kuskilt vana lõõtspilli. Kena asi vaadata küll, aga praktilised inimesed nagu me oleme, mõtlesime, et asi tuleb korda teha ja mängima panna,” rääkis ta. Lõõtsa mängida kumbki aga ei oska ja kuna Saaremaal seda otseselt kuskil ei õpetata ka, otsustatigi kätte võtta ja korraldada lõõtsamängu õpitoad, millest saaksid osa teisedki huvilised. Ettevõtmist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts.

Nõuab pusimist

Õpitoad toimuvad laupäeviti – 8. oktoobrist 10. detsembrini – ja kokku saadakse kümnel korral. Õpetaja rollis on kogenud lõõtsamängija Sulev Mägi Leisi valla Lõpi külast. Levin märkis, et Mägile kui asjatundjale on antud vabad käed tundide sisu osas, kuid tal on palutud tutvustada ka lõõtsamängu traditsioone, pilli ehitust ja seda, kuidas lõõtsa hooldada.

Sulev Mägi ütles Saarte Häälele, et midagi ülemäära keerulist lõõtspilli õppimises ei ole. “See vajab natuke pusimist,” märkis ta ja toonitas, et suurem osa õppimisest tuleb kodus proovimise ja harjutamise teel ära teha. “Koolitusel saan anda juhtnööre,” sõnas Mägi. Lõõtsamees lisas julgustavalt, et ta teab nii 10-aastaseid, kes on mängima õppinud, kui ka üle 70-aastaseid inimesi, kes on sellega hakkama saanud, kuigi pole varem ühtegi teist pilli mänginud.

Mägi ise õppis nooruspõlves lõõtspilli selgeks omal käel. “Ühtegi juhendajat mul polnud. Raadiost kuulasin lõõtspillimuusikat ja mis meelde jäi, seda proovisin mängida,” rääkis ta. Nooti Sulev Mägi seega ei tunne, kuid ta märkis, et mitmete tunnustatud lõõtsamängijate hinnangul ongi lõõtsa keeruline noodi järgi õppida.

Uue lõõtspilli hind on küllaltki krõbe, see võib maksta üle kolme-nelja tuhande euro. Sulev Mägi toonitas aga, et üldiselt need pillid kestavad ka kaua. Näiteks Mägi oma pill pärineb aastast 1979. ja ta teab mitmeid lõõtsasid, mis on koguni üle saja aasta vanad ja millega siiani mängitakse. “Kui pilli mõistlikult hoida, siis kannab see mitu põlvkonda ära,” kinnitas ta.

Mängijaid jagub

Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember ütles, et rahvapillikoolitusi on Saaremaal olnud mitmeid, kuid need on olnud kandlemängijatele. “Lõõtsamängijate koolitust pole paraku tõesti olnud. Meie tublid lõõtsamehed on iseõppijad,” nentis ta. Lember märkis, et kuigi Saare maakonnas on lõõtsamängijaid tegelikult üsna palju, on siiski vaja ka järelkasvule mõelda.

Vanusepiirangut õpitubades pole. “Oodatud on kõik, kellel soov õppida pilli mängima, ja seda koos teha on kindlasti palju toredam, eriti kui juhendajaks nii kogenud ja tunnustatud pillimees nagu Sulev Mägi,” lausus Lember. Ta lisas, et abi oodatakse ka lõõtsade näol, ehk kui kellelgi on pill kodus olemas, kuid ise koolitusele tulla ei tihka, saaks ta abiks olla pilli väljalaenutamisega.

Koolitusele saab registreeruda kuni 7. oktoobrini telefonil 53 480 703, e-meili teel aadressil onneonn@gmail.com või MTÜ Õnneonn Facebooki lehel. Ühe õpitoa osalustasu on 2 eurot.