Linna odavaim korter 7900 eurot, kalleim 240 000 eurot

Kuressaares parasjagu müügil olevatest korteritest odavaima ja kalleima hinnavahe on koguni üle 230 000 euro. Kui odavaima saab kätte 7900 euroga, siis kõige kallima eest tuleb välja käia 240 000 eurot. Loomulikult on korterid ka väga erinevas seisukorras.

Odavaim korter asub Pikk tn 49, on ühetoaline, ahiküttega, vajab kapitaalset remonti ning kasulikku pinda on seal 34 m2. Korteris puuduvad vesi ja kanalisatsioon.

Linna kalleim korter asub lossipargi ääres uues kortermajas Pargi 1A. Kolmetoaline 97,9 m2 korter paikneb kahekorruselise elamu esimesel korrusel, haarates enda alla kogu korruse. Korteris on oma saun, kuhu on valitud veetilgast inspireeritud Eesti disainkeris HUUM.

Maja ehitamisel olid eesmärgiks seatud madalad ülalpidamiskulud ning kütmiseks rajati seega küttepuurauk – kogu maja on maaküttel. Sama energiat kasutatakse ka vee soojendamisel.

Mõlema mainitud korteri juurde kuuluvad ka parkimiskoht ja panipaik.

Saare maakonnas leidub aga üks veelgi odavam korter. See 49,7 m2 korter asub Valjala vallas Tõnijal ja maksab 3500 eurot.

Korter paikneb kaheksa korteriga korrusmaja teisel korrusel, koosneb esikust, elutoast, kahest magamistoast, köögist ja WC-st. See on seisnud pikalt tühjana ja vajab hädasti remonti. Vesi on majas olemas ning korteri juurde kuulub ka keldri- ja kuuriboks.