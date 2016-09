Muusikapäeval antakse Saaremaal neli kontserti

1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva ning mitmeid tasuta kontserte on kavas ka Saaremaal.

Orissaare kultuurimajas toimub kell 12 kontsertkohtumine helilooja Pärt Uusbergiga, kaasa teeb kammerkoor Head Ööd, Vend. Kell 15 astub sama koosseis üles Kuressaare Laurentiuse kirikus. Ruhnu kirikus esinevad kell 17 Sigrid Kuulmann-Martin viiulil ja Marko Martin klaveril. Samal ajal annab Kihelkonna kiriku kellakoja jalamil kontserdi Kihelkonna segakoor.

Kihelkonna segakoor tähistab muusikapäeva kontserdiga teist korda. “See, et muusikapäeva tähistamine leiab aasta-aastalt aina laiemat kõlapinda ning üha enam kaasalööjaid ja kuulajaid, on minu arvates ülitore,” ütles koori dirigent Imbi Kolk. Ta lisas, et kuigi teemapäeva põhieesmärk on eelkõige klassikalise muusika ja professionaalse helikunsti viimine massidesse, on Kihelkonna segakooril asjaarmastajatena suur heameel oma lauluga koduvalla rahvast rõõmustada.

Detsembris seitsmeaastaseks saavas segakooris on 36 lauljat. Kolk märkis, et sellise suure koori üle võib uhkust tunda. “Mitte kõik meie lauljad ei ela Kihelkonna vallas, proovidesse sõidetakse ka Kuressaarest,” lisas ta.

Ideega Kihelkonnal muusikapäeva tähistada tuli välja rahvamaja juhataja Anneli Teppo–Toost.

Üle Eesti toimub muusikaga seotud üritusi üle 160, lisaks kontsertidele ka näiteks kohtumised heliloojatega, muusikaviktoriin jne.

Rahvusvahelise muusikapäeva traditsiooni algatas 1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollane president, legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin, et juhtida tähelepanu muusika rollile inimeste igapäevaelus.

Eestis on muusikapäeva tähistatud aastast 2002, mil Eesti muusikanõukogu algatas piduliku muusikapreemiate väljaandmise traditsiooni. Üle Eesti tasuta kontsertide korraldamise traditsioon sai alguse 2013. aastal. Tänavu käivitub esmakordselt ka muusikapäeva väliskontsertide programm “Eesti muusik maailmas”, mille raames astuvad eesti tippmuusikud üles New Yorgis, Washingtonis, Berliinis ja Londonis.