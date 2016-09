Pead liiva alla enam peita ei saa

Keskerakond on kriisis, tõdevad erakonna liikmed. Kuidas kommenteerivad Keskerakonna sisetüli ja võimuvõitlust erakonnaga seotud inimesed, keda näevad uue esimehena? Kas võimuvahetuse korral võib Keskerakond opositsioonist koalitsiooni pääseda?

Janne Nurmik, Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees:

Kuidas iganes Keskerakonna juhatuses toimuvat nimetada, peegeldub selles ühene sõnum: senistel reeglitel ja kultuuril põhinev juhtimine ei ole enam jätkusuutlik. Ma ei pea õigeks juhtimist, mille põhiväärtuste hulka ei kuulu avatus, ausus ja lugupidamine.

On enam kui selge, et praegune usalduskriis erakonna juhtimises ei ole tekkinud üleöö. Aeg pea liiva alla peita ja olukorraga lihtsalt leppida on ümber. Nüüd, kus vähemalt osa usalduskriisi põhjustest on n-ö päevavalgel, tuleb edasiseks tegutsemiseks leida võimalikult head lahendused. Inimesed, kes seisavad head erakonna majandusliku seisu ja seeläbi ka maine eest, peavad julgema oma tegevuse või tegemata jätmise eest ka vastutada.

Keskerakonna esimehe positsioonil näen inimest, kellel on eelkõige erakonna liikmete seas väga laiapõhjaline toetus. Inimest, kes on pühendunud ja usaldusväärne, kes meeskonnamängijana on aus ja paindlik. Erakonna viimane kongress näitas, et kogu see pagas on olemas riigikogu praegusel aseesimehel Jüri Ratasel. Kogu selle teadmise taustal on aga olulisim, et Jüri Ratas ka ise Eesti suurimat erakonda juhtida sooviks. Kas tal selline sisemine soov on, see teadmine mul täna puudub.

Võimuvahetus Keskerakonnas ei ole imevõti valitsuse opositsioonist koalitsiooni jõudmiseks. Erakonnal tuleb eelkõige taastada oma maine ja usaldusväärsus nii oma valijate kui ka kogu ühiskonna silmis, tuleb korda seada nii erakonna-sisesed suhted kui ka rahaline seis ning tõestada pühendumist oma maailmavaadetes ja põhimõtetes.

Jaanus Karilaid, Keskerakonna Läänemaa piirkonna esimees:

Keskerakonnas toimub võitlus juhtimisstiilide vahel.

Edgar Savisaarel on olnud Keskerakonna ülesehitamisel väga suur positiivne roll, tema juhtimisel on Keskerakond saavutanud mitmeid olulisi võite.

Nüüd on aga aeg teha muudatus Keskerakonna esimehe kohal. Seda vajadust võib teravalt tunnetada, kui suhelda liikmete ja valijatega.

Erakonna esimehe koht pole ainus viis poliitikas olla. Siim Kallas suutis oma erakonna auesimehena teha hea tulemuse presidendikampaanias.

Pean Edgar Savisaart oluliseks poliitiliseks figuuriks, aga loodan siiralt, et tema mantlipärijaks saab Jüri Ratas. Jüri suudab erinevaid leere liita ja pakkuda erakonnale uut positiivset energiat.

Keskerakonnast saab koalitsiooni liige siis, kui suudame senisest rohkem sõnastada inimeste probleeme ja ka võimalikke lahendusi. Selleks peamegi oma organisatsiooni kiirelt saama parimasse töökorda.

Rein Sepp, Keskerakonna liige, Kuressaare linnavolinik, revisjonikomisjoni liige:

Ega see, mis praegu toimub, ilus ole. Täpsematesse põhjustesse ma süvenenud ei ole, aga eks see asi ole noorema ja vanema põlvkonna võimuvõitluses.

Mina näeksin uue esimehena Jüri Ratast, tema on sirge seljaga ja kindla sõnaga mees.

Seda, kas Keskerakond koalitsiooni saab, ma ennustama ei hakka.