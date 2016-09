Pöide kirik saab tornikatuse remondiks toetust

Pühakodade programmi juhtnõukogu otsustas eraldada programmi reservist Pöide kiriku torni katuse avariitöödeks 4920 eurot, vahendas muinsuskaitseameti pühakodade programmi koordinaator Sille Sombri.

Taotluse 4920 euro suuruse toetuse saamiseks programmist “Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018” esitas Pöide Maarja Kiriku SA tänavu mai lõpus. Koos taotlusega saadetud dokumentidest selgub, et 1961. aastal ajutise lahendusena ehitatud tornikatus sai 2015. aasta sügistormides oluliselt kannatada. Kevadel raputas torni taas torm, mis tekitas kahjustusi nii katteplekile kui ka kandekonstruktsioonile.

Pöide Maarja Kiriku SA juhatuse liige Andi Angel ütles, et tormist kahjustatud katust läks lappima restaureerimis- ja konserveerimistöid tegeva ettevõtte OÜ Rändmeister juhataja Juhan Kilumets. “Ta pani ajutise pleki peale, kuid avastas, et kandetalad on ka pehkinud,” selgitas Angel. Nii otsustatigi avariiremondiks toetust küsida.

Toetuse abiga on kavas järgmised tööd: müürilattide ning kahjustunud püst- ja kaldtugede asendamine, avanenud plekivaltside ülelöömine, plekipaanide täiendav kinnitamine kruvidega, pleki asendamine ja katuse ankurduse korrastamine.

Avariiremonti teeb praegu mälestisel restaureerimis- ja konserveerimistöid tegev Rändmeister OÜ. Remont võiks ekspertide hinnangul pikendada katusekatte iga kuni kümme aastat.