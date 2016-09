Riidekunn kolib saarlaste jaoks internetti

Mullu kevadest saati suurtele meestele ja naistele rõivavalikut pakkunud Riidekunni kauplus paneb Kuressaares oktoobri lõpus uksed kinni.

Ettevõtte juhatuse liikme Silva Loigo sõnul võtsid saarlased kaupluse hästi vastu ning ta tänab kõiki Riidekunni kundesid.

“Saarlased ärgu heitku meelt, oste saab teha meie veebipoes www.riidekunn.ee,” kinnitas Loigo. “Tõsi, seal ei ole esialgu nii suur valik kui tavapoes, aga tahame olla ikka kliendi lähedal – meile saab helistada ja vajalikud kaubad tellida.”

Loigo selgitas, et näiteks kui inimesel juba on Riidekunnist soetatud Vikingi, Maxforti või mõne teise kaubamärgi rõivad, on ju ka suurusnumber juba teada. “Postitame tellitud kaubad lähimasse pakiautomaati ja nii lihtne see ongi!”

Riidekunnil on edaspidiseks ehk siis kevadeks-suveks ka mõned plaanid siiski Kuressaares jaekaubandusega jätkata.

“Põhiline märksõna siinjuures on paindlikkus – ei pea ilmtingimata olema aastaringselt töötav suurel pinnal kauplus, mille ülalpidamine on kulukas,” märkis Silva Loigo. “Loodetavasti kohtume kevadel!”

Pood on viimast päeva lahti 29. oktoobril ja enne seda lubatakse veel häid hindu. Riidekunni kauplused asuvad ka Tallinnas ja Rakveres.