Saaremaa suurima palga maksjad ostsid Oti mõisa (1)

Aastaid Saaremaa kalleima kinnisvarana müügis olnud Oti mõis, mille eest viimati küsiti

760 000 eurot, leidis viimaks uue peremehe.

Mõisa ostis selle külje all tegutseva Kingli Grupi, Saaremaa suurimat palka maksva ettevõtte omanikele Viljar Reile, Vahur Aldile ja Jaakko Eero Valtteri Soinile kuuluv Kingli Kinnisvara.

OÜ Kingli Kinnisvara juhatuse liige Viljar Rei tunnistas Saarte Häälele, et ostu-müügitehing on tõepoolest toimunud, kuid mis plaanid ettevõttel mõisaga on, ta praegu ei avalikustanud. “Pole veel aeg plaanidest rääkida,” sõnas ta.

Rei sõnul otsustas mõisaostu ettevõtte juhatus. Kiiresti ja uisapäisa niisugune otsus ei sündinud. “See on koos mõisa eelmise omanikuga leitud mõlemale osapoolele sobiv lahendus ja nii see otsus sai tehtud.”

Tõsiseltvõetavaid plaane saab Viljar Rei sõnul seada alles siis, kui on maha istutud ja asja arutatud ka muinsuskaitse ja kõigi teistega, kellega vaja. “Paremasse kasutusse, kui ta praegu on olnud, läheb ta arvatavasti küll, aga seda mitte täna-homme. On veel palju teha ja plaanida – see on pikaajalisem protsess.”

“Kosilasi” on Saaremaa ühel vanemal, Pöide vallas asuval mõisal ajapikku ikka olnud, kuid seni pole kaubaks läinud. Veel mõned kuud tagasi 760 000 euroga müügis olnud mõisa eest on varem küsitud ka 990 000 eurot. Mis oli tehinguhind, pole teada.

Tänavu septembri algusest on igatahes ajaloolise hoone omanik vahetunud ja mõis kuulub nüüdsest Kingli Kinnisvarale, mille juhatuses on peale Rei ja Aldi ka Jaakko Eero Valtteri Soini.

Rei ja Alt on ka maakonna suurima keskmise palga maksjana tuntud Kingli Grupp OÜ omanikud. Viimati toodi ajakirjanduses tänavu kevadel välja, et keskmiselt maksis ettevõte oma töötajatele 2078 euro suurust kuupalka.

Kingli Grupp valmistab ja paigaldab metall- ja klaaslahendusi, fassaadielemente, uksi ja aknaid ning tootmine toimubki Oti mõisa vahetus läheduses. Kingli Kinnisvara loodi aga eelmisel aastal ja seda selleks, et Kingli Grupi kinnistu ja tootmishoonete haldamiseks oleks eraldiseisev firma.

Oti mõisa on Eesti mõisaportaali andmeil esmamainitud 1309. aastal, mil see oli lähedal asuva Pöide ordulinnuse majandusmõis. Saksa keeles kandiski mõis seetõttu nime Peudehof.

Oma praeguse kuju sai hoone 1850. aastal, mil see ehitati pikemaks ja keskosale lisati teine korrus. Ehitustööd toimusid tollase omaniku, maamarssal Karl Wilhelm Ottokar von Aderkasi juhtimisel ning temalt pärineb ka mõisa eestikeelne nimi Oti.