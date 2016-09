Varastatud ratas leiti sotsiaalmeedia abil

Esmaspäeval varastati Kuressaare ametikooli hoovist rattalukuta naistejalgratas. Vargus jäi aga turvalindi peale ning sotsiaalmeedia kommuunis avaldatud abipalve aitas ratta asukoha kiiresti tuvastada.

Rattaomaniku tütar Marili Pehme ütles, et neil oli plaan pöörduda politseisse, kuid enne andsid inimesed teada, et kirjeldusele vastav ratas on jäetud Hanvari era kliiniku juurde põõsasse. Sealt see eile hommikul ka kätte saadi. Ratta tagasi saanud omanik ja tütar Marili on õnnelikud, et ratas tervena tagasi saadi ja tänavad inimesi osutatud abi eest.

Turvakaamera salvestiselt selgub, et ratta võttis esmapäeval kella 19.57 ajal ametikooli hoovist 13–14aastane noormees.