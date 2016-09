VASTUKAJA: Võidelge bussiliikluse säilimise eest

Juhtusin lugema 24. septembri Saarte Hääle uudist “Bussireisijate arv kimab Saaremaal hooga allamäge” ja olen selles ära toodud järeldustest üllatunud.

Julgen arvata järgmist. Esiteks on liinide sulgemise otsused tehtud sõitjate arvamust ja vajadusi analüüsimata või on öeldusse suhtutud kergemeelselt.

Teiseks, liinide sulgemise asemel võiks neid pikemaks muuta, valla piire ületavad ringliinid toetaksid sõitjate harjumuste ja sidemete säilimist ning maaelu püsimist.

Aastaid Vättal suvitades ja seal ka muul ajal käies on mul olnud võimalus jälgida, kuidas mõnedesse siin kandis asuvatesse taludesse pääses linnast mugavalt bussiga – hommikul tulid, õhtul läksid. Ka talvel olid majapidamised hoolitsetud, külalised liikusid, suheldi, kaubeldi, ehitati ja parandati – elu käis.

Reisijate jaoks ebamugavaid muudatusi bussiaegades olen näinud mitmeid, kuid praegune graafik oli surmahoop. Buss väljub linnast alles lõunal, õhtul aga maalt linna ei saagi. Inimesed, kes Kuressaare linnast ja mujalt Eestist siin käisid, on loobunud. Loobunud on ka mu naabruskonna inimesed või käivad siin harva. Nende arvates on paik nüüd liiga üksildane.

Ahelreaktsioon, mis minu meelest mõjub selle paiga elu hävitavalt.

Lapsed võiksid ise rohkem bussiga linnas/maal ja kaaslastel külas käia, kuid olematu bussiliikluse tõttu on vanemad sunnitud neid autoga sõidutama.

Uskuge, see kogukond, kes mõtleb säästvalt, on täiesti olemas ja kasvab, kuid nemadki ei saa siia jääda/tulla elu ergutama, kui ametnikud suhtuvad transporditeemasse pealiskaudselt.

Suvel soovisime kolmekesi jõuda Kuressaarest Tallinna väljuvale bussile. Tellisime Taxify kaudu takso, kuigi täpselt samal ajal läks tagasi linna ka Vätta buss, mis kedagi peale ei võta…

Oleksime tõesti tahtnud sõita linna takso asemel kohaliku bussiga, sest see tundus mõistlik, aga ka huvitav.

Julgen sõna võtta vaid bussiliikluse teemal, ent arvan, et sarnased lood võivad olla üleüldise languse taga.

Mandril elava inimesena leian, et teil endal tuleb oma elu ise korraldada. Aga vahel tuleb küll nutt peale, vaadates seda “soomaadlust”, kus vajuvad kõik.

Bussiliikluse tagasitoomine on väga vaevarikas, sest inimesed on juba ümber harjunud. Seepärast – kus veel võimalik, palun võidelge ühistranspordi säilimise eest. Tehke liinid pikemaks, valla piire ületavaks, ka ümberistumistega. Et jääksid alles need, kellest sõltub ka teiste püsimine. Ning peamine: kuulake teraselt neid, kes veel bussiga sõidavad.

Suvesaarlane Harjumaalt

(nimi on toimetusele teada)