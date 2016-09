Haldusreform võiks kaasa aidata kultuuritöötajate palgatõusule

Kultuuriminister Indrek Saar loodab, et haldusreform aitab kaasa kultuuritöötajate palgatõusule.

Eilses riigikogu infotunnis uuris Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Arno Sild kultuuriministrilt, mis võib muutuda ja mis jääb samaks kultuuri alal seoses haldusreformiga.

Kultuuriminister Indrek Saar vastas, et tekkivad uued omavalitsused peaksid olema võimekamad ja seega suutma maksta kultuurivaldkonnas töötavatele inimestele korralikumat palka. Omavalitsuste kultuuritöötajate praegused palgad on kohati sellised, millest on raske ära elada, leidis kultuuriminister.

Saar lisas, et ministeeriumis tahetakse näha ka seda, et omavalitsustel oleks tulevikus sätestatud kohustus kultuuri- ja spordikorralduse eest vastutus võtta. Ta märkis, et omavalitsused teevad seda ka praegu, kuigi vastavat kohustust otseselt ei ole.

Selgituseks võib tuua, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on omavalitsusüksusel mitmeid ülesandeid, näiteks korraldada sotsiaalteenuseid, noorsootööd jne, kuid kultuuri ja spordi kohta otsest märget pole. Küll on seaduses ära toodud, et omavalitsuse ülesanne on korraldada raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, koolide jne ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.

Mis puudutab struktuure, siis märkis minister Saar, et näiteks varasemate omavalitsuste ühinemiste puhul pole kultuurivõrgustikus väga olulisi muudatusi olnud. See, et osa asutusi liituvad või võtavad uued tegutsemisvormid, on Saare sõnul ajaga kaasas käiv nähtus.

Kultuuriminister tõi veel välja, et Eesti paistab Euroopa riikide seas välja kultuuri tarbimise ja väärtustamisega. “Paistame silma selle poolest, et meie jaoks on kultuur oluline ja seda ka kohalikul tasandil,” lausus Saar ja lisas, et selles osas kuulub Eesti viie edukama riigi hulka Euroopas.

Indrek Saar tõi veel välja, et 2017. aastal tõuseb riigilt palka saavate kõrgharidusega kultuuritöötajate palgafond 3,3%. See puudutab umbes 2700 inimest, üldse kokku saab riigilt kultuurivaldkonnas palka umbes 4000 inimest.

Kuna palgafond suureneb, võimaldaks see tuleval aastal kultuuritöötajate miinimumpalga tõsta hinnanguliselt 900 euroni.

Eelmisel aastal võimaldas kultuuritöötajate palgafondi kasv kergitada kultuuritöötajate miinimumpalka 830 euroni kuus.

See summa käib vaid riigieelarvest palka saavate kultuuritöötajate kohta.