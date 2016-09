Lilpi plaanitakse uhket Suure Töllu teemaparki

Lääne-Saare vallavolikogus algatati 24. märtsi 2015 aasta otsusega Lilbi küla Moto, Laise, Mora ja Jurna maaüksuse detailplaneering. Praegu on kavandamisel lisaks kultuuri- ja puhkerajatistele ka meelelahutuslik teemapark.

Lääne-Saare vald on oma arengukavas seadnud üheks eesmärgiks puhkealade arendamise. Seeläbi tahetakse mitmekesistada vaba aja veetmise võimalusi ning nüüd on plaani võetud teemapargi rajamine. Teemapargi krundi suuruseks on märgitud 150 275 ruutmeetrit ehk veidi üle 15 hektari, juurde tuleb veel Suure Töllu puhkeküla alla jääv 5 hektari suurune ala, lisaks üldkasutatav maa ja pooleteise hektari peale jääv tee. Kokku tuleb krundi suuruseks ligi 45 hektarit.

Detailplaneeringuga on ette nähtud kolme krundi moodustamine, millest ühele on kavandatud teemapark. Sinna plaanitakse hooneid siseatraktsioonideks, samuti toitlustuskohti ja teenindusruume, aga ka välisatraktsioone. Viimaste hulka kuuluvad veepark koos basseini ja liumägedega, lastele mõeldud liikluslinnak, ronimisseinad jms. Teemapark funktsioneeriks tervikuna koos Suure Töllu puhkekülaga.

See osa kinnistust, mis jääb väljapoole teemaparki, liidetakse Jurna krundiga ning sinna on ette nähtud looduslik haljasmaa. Planeeritav teemapark ei vähenda Lilbi küla kõrghaljastust, küll aga lisab atraktiivsust ning pakub võimalusi sportlikuks ajaviiteks nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Maksimaalseks külastajate arvuks suveperioodil on planeeritud 500 inimest päevas, kes veedavad pargis 5–6 tundi. Busside parkimiseks on plaanis ette nähtud neli kohta ja sõiduautodele 150 parkimiskohta. 20 parkimiskohta on ette nähtud teenindava personali autodele ning jalgrattad saab parkida 12-kohalisse jalgrattaparklasse.

Suure Töllu puhkeküla maksimaalseks külastatavuseks on plaanitud ligi 130 inimest, mis tekitab vajaduse 65 auto parkimiseks. Selleks on võimalus nii parklas kui ka puhkemajade juures.

Firma juhatuse liige Riivo Allik sõnas, et sellise ettevõtmise plaan on neil olnud juba mitu aastat, kuid nüüd sai see viimaks ka paberile. Ta kinnitas, et kavas on rajada lastele ja peredele mõeldud Suure Töllu teemapark, et elavdada Saare maakonnas pereturismi. “Siiani on pakutud küll erinevaid turismiatraktsioone, ent perega reisijatele mõeldud teenused jäävad oluliselt alla teistes maakondades pakutavale. See on ka põhjus, miks oleme maakonnana kliente kaotanud,” rääkis Allik. Ta lisas, et veel üks eesmärk on pikendada turismihooaega. “Eeldame, et selle projekti realiseerumisel võidaksid sellest kõik maakonna turismiasjalised ja teenindusettevõtted,” märkis Allik.

Teemapargi võiks avada kõige varem 2018. aastal, kui investeeringutest on Alliku sõnul veel vara rääkida. “Planeerime ja otsime erinevaid atraktsioone, mis oleksid uuenduslikud ja innovatiivsed,” ütles Allik. Need meelitaksid tema sõnul turiste kohale ja aitaksid kaasa projekti edukale käivitamisele.

Allik lisas, et praegu ei ole atraktsioonide nimekiri veel avaldamiseks valmis, kuna projekteerimine alles käib. Lisaks on Eestis tema sõnul tõsiseid konkurente, kes samuti tahavad EAS-i kaudu taotleda rahastust pereturismi arendamiseks. EAS teeb oma põhimõttelised valikud ja hindab esitatud projekte järgmise aasta alguses.