Linn sai juurde 23 pisikest kodanikku

Eile said Kuressaare kultuurikeskuses sünnikirja 23 tillukest linnakodanikku. Vastsed kuressaarlased, 14 poissi ja üheksa tüdrukut, on sündinud vahemikus 1. juuni kuni 8. september.

Piduliste hulka kuulus ka fotol olev Tedre pere – ühekuune päevakangelane Reio koos ema Eneli, isa Taavi, 5-aastase venna Mario ja vanaema Milviga.

Muide, pesamuna Reiol on koguni kolm venda, neist vanim juba 16-aastane.

“Meie pere jaoks on tänane vastuvõtt väga tähtis sündmus,” ütles ema Eneli. “Pärast, kui suuremad vennad koolist koju tulevad, sööme kõik koos torti.”

Eneli ja Taavi sõnul on Kuressaare laste kasvatamiseks hea koht. “Kui siinsed palgad ka kõrgemad oleks, oleks siin väga hea elada,” lisas Taavi.

Eneli sõnul võtsid suured vennad väikese pereliikme vastu suure rõõmuga. Mario kinnitas, et talle meeldib väikevenna seltsis väga. “Tema kui suur vend on alati abivalmis,” lausus Eneli. Kuressaare linnavalitsus maksis sünnitoetusteks seekord kokku 5980 eurot. Ühe lapse sünnitoetus on 260 eurot.