Muhulannast näitleja kiitis kodusünnitust

Rakvere teatri Muhust pärit näitleja Maarika Mesipuu-Veebel kirjeldas ajalehele Virumaa Teataja antud usutluses pikalt oma kogemust kodusünnitusest.

Nüüdseks kahe ja poole kuune Jaen Joonatan otsustas muide ilmale tulla veidi varem ja Mesipuu-Veebel viibis tollal Muhus vanematekodus. Siiski otsustas ta sõita oma Rakvere koju ning seal juba plaanitult sünnitada.

Maarika Mesipuu- Veebel ütles Lääne-Viru ajalehele, et kodusünnitus on eriline kogemus ning selle taga on teadlikkus vabastada oma hirmud. Oma sõnul tegi ta kodus sünnitamise mõttega palju tööd. “Uurisin ja harjutasin. Teadlikkus minu sees kasvas ja küpses aja jooksul,” vahendab ajaleht Mesipuu-Veebeli sõnu. Vette sünnitamine läks edukalt ning Marika sõnul oli selles suur roll sünnitoetajal ja abikaasal.

Maarika Mesipuu-Veebel lõpetas 2002. aastal Kuressaare gümnaasiumi ja hiljem TÜ Viljandi kultuuriakadeemia näitleja eriala. Muu hulgas mängib ta ka Uuevariku miniat Anu populaarses seriaalis “Õnne 13”, kus tema tegelaskujule kirjutati rolli samuti lapseootus.