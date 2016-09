Piret Rauk VAT Teatri uues lavastuses peaosas

Rahvusraamatukogu teatrisaalis esietendub täna VAT Teatri lavastus “Alias”, mille üks peaosatäitja on Piret Rauk.

“Aliase” autor on Andrus Kivirähk ja lavastaja Aare Toikka, kes on lavastanud ka mitmeid Kuressaare linnateatri tükke.

Mängivad peale Piret Rauga veel Merle Palmiste ja Tanel Saar.

“Alias” räägib kahest klassiõest Juliast ja Piretist, kes saavad pärast paljusid aastaid taas kokku ja hakkavad mängima sõnaseletusmängu “Alias”.

Kuressaare linnateatri direktor ja näitleja Piret Rauk ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et lugu räägib üksindusest. “Inimlik ja lihtne. Tragikomöödia, nagu elus ikka,” iseloomustas ta.

Rauk märkis, et kuigi nad on Merle Palmistega lennukaaslased lavakunstikooli päevilt, ei ole nad varem päris sellisel viisil laval koos olnud.

“Meie diplomitööd olid suured lavastused, kus me olime kõik laval koos, aga sellist partnerisuhet polegi olnud,” selgitas ta. Nüüd saab Rauka ja Palmistet koos laval näha aga lausa kaks tundi järjest.

Piret Rauk mainis, et nii tema, Palmiste kui ka Kivirähk on kõik sündinud 1970. aastal. “Meie mälestused ulatuvad sama kaugele ja me teame samu asju, see on väga hea tunne,” oli Rauk rahul ja kiitis koostööd. Samuti jagus tal kiidusõnu lavastaja Aare Toikkale.

Juliat mängiva Piret Rauga sõnul sai ta lubaduse, et lavastust etendatakse ka Kuressaares.