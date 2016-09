JUHTKIRI: Pikk tee hambatohtri juurde

Inimese tervis sõltuvat paljuski sellest, kui terved on tema hambad. Seetõttu on oluline, et harjumus hammaste eest hoolt kanda saaks alguse võimalikult varases lapsepõlves. Siin on kõige olulisem roll just vanematel.

Kuigi lastele on hambaravi tasuta, leidub – ja kahjuks mitte vähe – neid poisse-tüdrukuid, kelle hammaste tervis pole sugugi kiita. On neid, kelle vanemad viivad hambaid ravima alles siis, kui lapse hambad rutiinse kontrolli käigus üle vaadanud tohter teatab, et ravida on tõesti tarvis. On neid lapsi, kes ei jõua stomatoloogi juurde ka siis, kui kaaries on suus usinasti tööd teinud.

Mida pikem teekond tuleb ette võtta, et oma hambaid üle vaadata ja/või ravida lasta, seda suurem võib olla tõenäosus, et asi jääbki tegemata.

Orissaare hambaarst Terje Peedu on regulaarselt kontrollinud ja ravinud kolme valla laste hambaid. Kui tohter detsembrist pensionile jääb, tuleb õpilastel Sööbiku ja Pisikuga võitlemiseks ette võtta juba pikem teekond.