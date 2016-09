Kalapoe rentnik eraldas end konkurendist raudtorudega

Turul Kuressaare linnale kuuluvates ruumides kalapoodi pidav ettevõte Vika VKN lasi üleöö ehitada raudtorudest piirde, mis eraldab kliente samades ruumides tegutsevast konkurendist.

Kahele ettevõtjale väljarenditud kalapoel on kaks ust, seega tuleb nüüd parempoolsest uksest Vika kalapoodi sisenevatel klientidel teise poodi pääsemiseks vahepeal uuesti väljuda.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul on tõke paigaldatud omavoliliselt ja linnavalitsuse seisukoht on, et see tuleb eemaldada.

Turgu haldava Kuressaare Bussijaama juhatuse esimees Aare Lehtsi teatas eile, et tegeleb olukorra lahendamisega ja ootab Vika VKN-i esindaja Viljar Nuudi vastust.