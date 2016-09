Kolme valla lapsed peavad leidma uue hambaarsti

Orissaare kauaaegse hambaarsti Terje Peedu pensionile minek puudutab kolme Ida-Saaremaa valla lapsi, nii kooliõpilasi kui ka lasteaiamudilasi.

“Kus täiskasvanud hambaarsti juures käivad, see on nende enda teha, aga meie valla lasteaialaste ja gümnaasiumiõpilaste hambaravi osas on haigekassal leping doktor Peeduga,” ütles Orissaare vallavanem Vello Runthal. Ainuüksi Orissaare gümnaasiumi nimekirjas on 189 õpilast.

Pöide vallas asuva 48 õpilasega Tornimäe põhikooli direktori Raili Nõgu sõnul on ka sealsete laste hambaid regulaarselt kaks korda aastas üle vaatamas käinud dr Peedu. “On lapsi, kes käivad ravil Kuressaares ja ka Muhus, aga on ka neid, kes käivad doktor Peedu juures,” rääkis ta.

Nõgu avaldas lootust, et haigekassa leiab dr Peedu asemele mõne teise tohtri, kes tuleks laste hammaste tervist kontrollima. “Kuressaarde on küllaltki pikk maa sõita,” tõdes Nõgu. “Paljud vanemad ei jõuagi lastega arsti juurde muidu, kui teatatakse: nüüd tuleb kindlasti hambaid parandama minna.”

Laimjala vallas tegutseva, 31 õpilasega Kahtla kooli direktor Helle Rüütel ütles, et dr Peedu hoole all on seni olnud ka sealsed lapsed. “Kui dr Peedu pensionile läheb, jääme vähemalt esialgu hambaarstist ilma ja sellest on väga kahju,” lausus ta.

Vello Runthal tõdes, et kui dr Peedu 1. detsembrist ameti maha paneb, vähendab see nii Orissaare kui ka naabervaldade elanike valikuvõimalusi. “Need, kes on seni dr Peedu juures hambaid kontrollimas ja ravimas käinud, peavad seda edaspidi tegema Muhus või Kuressaares,” ütles Runthal.

Orissaare vallavanem lisas, et kui dr Peedule vaid mantlipärija leiduks, küll vald talle kabineti jaoks ka soodsate tingimustega ruumid otsiks. Paraku pole vallavanema andmeil dr Peedu asemele tulemas aga kedagi. “Mul on endal ka kahju, et mu asemele kedagi ei tule, aga ma ei saa ju ometi tööle jäädagi,” ütles 41 aastat hambatohtrina töötanud Terje Peedu. “Muidugi oleks mul hea meel, kui uus arst tuleks, aga kardan, et ainult kohusetundest ei tule siia keegi.”

Kui laste hambaid kontrollimas käib dr Peedu kohapeal, siis ravib ta neid oma kabinetis Orissaares. “Osa lapsi käib ravil minu juures, osa mujal,” märkis tohter, lubades enne ametist lahkumist kõigi kolme valla laste hambad veel üle vaadata.

Dr Peedu pensionile minekuga kaob ka tema hambaravikabinet Orissaare alevikus Kuivastu maanteel asuvas kortermajas. “Neid ruume hakkab korterina kasutama eraisikust omanik, kellele praegu üüri maksan,” ütles dr Peedu. Oma kabineti sisustuse müüb tohter tagasi firmale, kust ta selle ostis.

KOMMENTAAR:

Taisi Kõiv, haigekassa terviseedenduse- ja kommunikatsioonitalituse spetsialist:

Kui Orissaares laste hambaraviteenust osutav hambaarst, kellel on haigekassaga leping, detsembri alguses lõpetab, asub lähim hambaravikabinet Muhus. Meie andmeil osutab see kindlasti teenust aasta lõpuni. Vajadusel eraldatakse Muhus olevale kabinetile teenuse mahtu juurde.

Laste hambaraviteenuse saamiseks on võimalik pöörduda ka Kuressaarde, kus on üheksa teenuseosutajat.

Saaremaal on vastavalt maakonna laste arvule planeeritud ka ravijuhtude arv. Kindlasti ei peegelda see laste arvu maakonnas, kuid lepingu maht on mõeldud selleks, et katta kõik vajalikud visiidid, ka korduvvisiidid.