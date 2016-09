Koostöökogu seljatas kohtus PRIA

Saarlaste koostöökogu kasuks tehtud otsusest selgub, et kohus ei pidanud õigeks PRIA-poolset mängureeglite muutmist, mida tehti, kui toetuse andmine oli pooleli.

Kohtuvaidluses anti õigus Saaremaa koostöökogule (SKK), kes ei olnud nõus PRIA esitatud raha tagasinõudega. Kohus tühistas varem SKK kaebust mitte rahuldanud halduskohtu otsuse ja kohustas PRIA-t toetuse tagasinõude otsust uuesti läbi vaatama.

2012. aastal sai SKK PRIA käest brändi Meretarkus I etapi rakendamiseks 99 990 eurot toetust. 2014. aastal jättis PRIA oma otsusega SKK-le 6171 eurot välja maksmata ja nõudis lisaks 3827 eurot tagasi. Põhjenduseks toodi, et SKK pole brändi tegevuste elluviimiseks korraldanud riigihankeid. Samas ei olnud SKK riigihangete seaduse järgi kohustatud neid korraldama. Seda kinnitas ka põllumajandusministeeriumi vastav seisukoht aastast 2012, mida PRIA toona ka aktsepteeris. Hiljem hakkas PRIA riigihangete seadust teise nurga alt tõlgendama ja leidis, et SKK peaks korraldama riigihankeid. Seda muide alles siis, kui kõik vaidlusalused tegevused olid juba tehtud ja PRIA poolt ka raha välja makstud.

Esmalt pöördus SKK halduskohtusse, kes jäi PRIA poolele. Ringkonnakohus otsustas teisiti. Nüüd on pooltel õigus minna edasi riigikohtusse.

SKK-d kohtus esindanud advokaat Hannes Olli ütles Saarte Häälele, et tal on sellise otsuse üle hea meel. Ringkonnakohtu teistsugune otsus oleks poole mängu pealt reeglite muutmise heaks kiitnud. “Pean silmas õigluse ja õigustunnetuse vaakumit, mis tekib, kui riigiasutuse halduspraktika on muutlik ja sõnamurdlik ning selle vastu ei saa ka kohtust kaitset,” rääkis Olli. “Tartu ringkonnakohtu otsusega on MTÜ Saarte Koostöökogu ja selle liikmete õiglustunne taastatud.”