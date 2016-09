Noor ema tahab oma elu raamatuks kirjutada

Noor nelja lapse ema on otsustanud oma rasket elulugu avalikkusega jagada ja panna see raamatukaante vahele. End Merje Metskassiks nimetav naine on tasapisi alustanud kirjutamise ja mineviku meenutamisega, et julgustada kõiki inimesi oma probleemidega võitlema.

26-aastane Merje on pärit Kuressaarest ja kasvatab nelja last. Oma raamatu kirjutamise otsuse tegi ta teatavaks mõni päev tagasi sotsiaalmeedias. Merje märgib, et on juba aastaid tundnud soovi panna oma elulugu kaante vahele.

“Ma meenutan, et tuletada endale meelde, kui tugev olen olnud ning et ma ei ole kunagi olnud allaandja. Olen võitleja ning saan meenutustest jõudu, kui mul on raske,” ütleb ta oma postituses. Merje arvab, et tema lugu võiks paljudele olla õpetlik.

Oma varjunime valikut põhjendab ta järgmiselt: “Seda on keeruline seletada, kuid mõte tuli pärast tüdrukute isast lahkuminekut. Võitlen oma laste eest ning olen nagu kass oma poegadega, kes ei luba endale allaandmist.” Ta lisab, et ei salli valetamist, pettusi ja teistele liigategemist.

“Raamat tuleb minu elust ning sellest, mis toimus aastatel 1999–2006 Saaremaal. Minu üleelamised, võitlused, uskumatud asjad, mida üks tüdruk võib läbi elada,” kirjeldab Metskass.

Juttu tuleb tema sõnul tõsistest teemadest, nagu näiteks koolivägivald ja noorte tänavaelu. Merje kinnitusel on oodata emotsionaalset raamatut, kus inimeste nimed ning osa kohtade ja asutuste nimesid on muudetud, kuna muidu oleks lugu liiga avalik. Siiski tunnevad inimesed, kes temaga neil aegadel seotud olid, kirjeldatud olukorrad Merje sõnul kindlasti ära.

“Arutan need lood ka läbi inimestega, kes olid mulle kõige lähedasemad, et asju paremini meenutada. Ma usun, et see on mulle endale ka hea, sest saan selle kõik endast viimaks välja kirjutada. Tunnen juba aastaid, et oleks vaja täielikult süveneda sellesse, mis tegelikult toimus,” räägib ta raamatu kirjutamise tagamõtetest.

Metskass möönab, et kindlasti on inimesi, kes ei soovi, et ta sellesse aega tagasi läheks ja veel vähem, et see paberile saaks. “Aga see on minu elu, minu valu ja mina pidin selle kõigega toime tulema!” kuulutab ta enesekindlalt.