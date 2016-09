Tugev tuul mõjutab laevaliiklust

Ilmaprognoosi kohaselt puhub Väinamerel ja Liivi lahe põhjaosas reedel edela- ja läänetuul 20-25m/s, mis häirib Väinamere Liinide teatel laevaliiklust ja võimalikud on ka pikemad katkestused.

Runö ei väljunud juba neljapäeval Roomassaarest kell 16, ära jäävad ka reedesed reisid Pärnu suunal. Uus info Runö väljumiste kohta on teada reedel kell 16.

Kõrgelaid on aga Triigi sadamas tormivarjus. Reedene reis Sõru sadamast kell 8.15 on tühistatud ja uut infot on oodata reede hommikul hiljem.

Kuivastu-Virtsu liinil sõidavad laevad Ionas ja Harilaid vabagraafikul, reiside väljumisajad ei ole alati täpselt samad, mis graafikus toodud. Tugev tuul võib reede ennelõunal häirida liiklust ka seal.

Alates pealelõunast on e-piletite maht osadel reisidel suurem, kui laevale mahub, seega tagab E-pilet laevalepääsu küll eelisjärjekorrast, kuid mitte alati piletilolevale väljumisele. Võimalikud on pikemad ooteajad Virtsu sadamas. Reededed e-piletid on võimalik ka reisist loobumisel ja soovi korral tagastada, tagastamisele kuulub pileti summa 100% ulatuses.

Jooksev info otse sadamatest www.tuulelaevad.ee veebilehe päises liikuval inforibal.

Väinamere Liinid vabandavad, et reedel laevadel toitlustamist ja teenindust ei toimu.