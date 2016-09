Ubinauputusest sai 10 tonni mahla

Nädalapäevad tagasi mobiilse õunamahlapressi käima pannud Leisi ettevõtja Priit Nurk on loetud päevadega teinud üle 10 tonni mahla. Õunalaadungeid on ootejärjekorras veel paari nädala jagu.

Saaremaal on õunapuud tänavu sedavõrd saagi all lookas, et kes enam moosi keeta ega mahla pressida ei jaksa, jagab õunad möödakäijatele täiesti tasuta. Nõnda on Kuressaare tänavatel õueväravaid, mille juures korvike või karbike kenasid prinkispõsiseid õunu. Kõik puha tasuta võtmiseks.

Paari nädala eest kirjutas Saarte Hääl, kuidas Priit Nurk, Leisi valla kalakasvataja ja kämpingupidaja, plaanis pakkuda ka õunamahla pressimise teenust. Kui oma tarbeks on seda tehtud juba aastaid, siis miks mitte pakkuda seda ka teistele õunamahlasõpradele, arvas ta.

Nüüd, vaid nädalajagu päevi pärast mobiilse, auto treilerile ehitatud mahlapressi tööle panemist, ei paista järjekord inimestest, kes tahavad lasta oma õunad mahlaks teha, kuidagi lõppevat.

“Oleme õunte sisse uppumas,” tunnistas Nurk naljatamisi. Õuna-aasta tundub tänavu lihtsalt niivõrd rikkalik olema. “Paistab, et panime liiga palju kokkuostukuulutusi lehte, nüüd tuleb vist veidi pausi pidada, et jõuaks õunad ära töödelda,” rääkis ettevõtja.

Praegu paistab Nurga sõnutsi, et mahla võiks pressida 24 tundi jutti ja seitse päeva järjest, kuid päris nõnda ju ei jõua. “Teinud oleme juba üle 10 tonni,” märkis Nurk. “Inimestel on aiad õunapuid täis ja need kõik omakorda õunu täis.”

Priit Nurga sõnul sobib mahlaõunaks pea igasugune ubin. “Ei tohi lihtsalt liiga toores olla. Praegu on veel sügis-

õun põhiliselt, aga tasapisi hakkab talveõuna ka tulema,” tunnistas ta. Nurga sõnul võiks talveõunte korjamisega isegi veidi veel oodata, siis koguvad õunad magusust juurde.

Tööjärge jagub tal praegu igatahes poolteiseks kuni kaheks nädalaks. Siis saavad inimesed oma õunakoormatega jälle tema jutule tulla. Kui siiani on inimesed õunad Priit Nurga juurde Leisi viinud, siis täna on ettevõtja oma mobiilse mahlapressiga Kõljala õunapäeval ning homme Karalas saama- ja saunapäeval.