UUS: Tuul katkestas liikluse Kuivastu-Virtsu liinil

Väinamerel pöördus tuul läände ja puhub kuni 25 m/s. Laevaliiklus Kuivastu-Virtsu liinil on alates kella 13-st katkenud. PL Hiiumaa on dokihoolduses Tallinnas. Parvlaevad Ionas ja Harilaid liiklesid seni vabagraafikul, kuid on oluliselt tuuletundlikumad alused kui Hiiumaa.

Uus info liikluse võimalikust jätkumisest jooksvalt vastavalt ilmaolude paranemisele.

Väinamere Liinid soovitab reisijatel sadamatesse mitte sõitma hakata enne kui laevaliiklus on taastunud.

Info jooksvalt www.tuulelaevad.ee.

Liiklus on täna katkenud ka Triigi-Sõru liinil ja Ruhnu saarega ühendusel.