Vanemuislased andsid KG-s ooperitunni

Kuressaare gümnaasiumis said õpilased eile osa Vanemuise teatri muusikatunnist “Appi, ooper!? I”, kus õpetajateks olid Vanemuise ooperisolistid Merle Jalakas ja Jaan Willem Sibul.

Tunnis räägiti, mida ooper endast kujutab ja mille poolest erineb ta teistest lavažanridest. Lisaks sai “õpetajate” esituses kuulda maailmakuulsaid aariaid erinevate ajastute ooperitest.

Vanemuise noortetöö juht Mall Türk ütles, et ooper paistab noortele saarlastele huvi pakkuvat, ja lisas, et loodetavasti leitakse kevadel veel võimalusi Saaremaal ooperitunde korraldada.

Vanemuise hariduslikud tunnid on üles ehitatud selliselt, et nendega saab ka kaugematesse kantidesse kohale sõita, selgitas Türk. Lisaks ooperitunnile on Vanemuise varamus ka draama- ja balletitund.

Pildil on Taaniel Tiidussalu ja Jaan-Willem Sibul.