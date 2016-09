Ants Vares valutab südant maaelu pärast

Kuressaare kultuurikeskuses avati eile õhtul Ants Varese maalinäitus “Ilus maainimene”.

Maaelu pärast südant valutav kunstnik Vares ütles, et näituse pikem pealkiri võiks kõlada “Ilus maainimene, armas koduleib”. Vares leiab nimelt, et maaelul ei tohi lasta hääbuda ja tema näitus on justkui kummardus maainimestele.

Kultuurikeskuses on üles seatud umbes paarkümmend värvikat õlimaali, millel Vares on kujutanud oma kaasaegseid. Valdav osa maalidest on paari viimase aasta looming. “Varasemas eas maalisin rohkem natüürmorte ja loodust, hiljem hakkasin inimese poole pöörduma, inimesi peab austama,” lausus Vares.

Kuressaare Kultuurivara kunstikuraator Lii Pihl ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et umbes pooled maalidest pole varem näitustel väljas olnud. Kuraatori isiklik lemmik on maal, kus Vares on kujutanud Taritu rahvamaja juhatajat Aili Salongi. “Hea tonaalsuse ja liikumisega pilt,” iseloomustas ta.

Ants Vares sündis 12. septembril 1940. aastal Tartus. Lõpetanud Tartu kunstikooli diplomeeritud teatridekoraatorina, oli tema esimene töökoht 1963. aastal Kuressaare (toonases Kingissepa) kultuurimajas, kus ta tegutses Saaremaa rahvateatri kunstnikuna.

Näitus “Ilus maainimene” jääb üles oktoobri lõpuni.