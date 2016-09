Grand Rose spaa omanikfirma võtab üle Meresuu spaahotelli

Tallinn Viimsi Spa ja Kuressaare Grand Rose spaahotelli operaator alustab 14. oktoobril Narva-Jõesuu Meresuu spaa ja hotelli opereerimisega, jätkates ettevõtte tegevust senisel kujul ja mahus.

“Neljapäeval sõlmitud lepingu kohaselt võtab Tallinn Viimsi ja Grand Rose Spa omanikfirma oktoobri keskpaigast üle Eesti ühe populaarseima – Meresuu – spaa ja hotelli opereerimise,” lausus SPA Tours OÜ osanik ja juhatuse liige Kalle Kuusik pressiteates. Firma teine omanik on Saaremaa ettevõtja Lembit Soe.

Kuusiku sõnul jätkab uus operaator Meresuu tegevust senistel alustel koos praeguse personaliga. “Lõppenud suvehooaeg kujunes edukaks ja eelbroneeringud sügistalviseks perioodiks on head ning oleme veendunud, et Meresuu on ja jääb üheks populaarsemaks spaaturismi sihtkohaks Eestis,” lisas ta.