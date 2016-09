UUS! Rallit tuleb arvatavasti päästma Ionas

Tallinna Sadama nõukogu esimehe Valdo Kalmu sõnul on nädalavahetusel käimas läbirääkimised, et ka parvlaeev Ionas TS Laevade poolt kasutusele võtta. Eelkõige oleks seda vaja järgmisel nädalavahetusel toimuva Saaremaa Ralli valguses. Kalm ütles, et ta ei saa 100% lubada, et Ionas tuleb kuid nad mõistavad, et vajadus on olemas. Tema sõnul on Ionas võimalik rendile võtt neil kogu aeg olnud tagavaramõte. Seega jääks rallikülastajaid Virtsu-Kuivastu vahele teenindama Hiiumaa, Ionas ja Harilaid. Esmalt pidi Ionas operaatori vahetusega sõitmise lõpetama.