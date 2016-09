JUHTKIRI: Pagan võtaks!

Oli vaja seda laevaliiklust nokkida? Seda küsis Saarte Hääle ajakirjanik, kui eile Virtsu sadamasse jõudes kai peale passima jäi. Parvlaevad ei sõitnud.

Tuult polnudki nagu eriti. Vähemalt mitte sellisel määral, millega oleksid “Saaremaa”, “Hiiumaa” ja “Muhumaa” seisma jäänud. Harilaiu ja Ionase jaoks tõepoolest liiast. Aga miks need laevad üldse peavad sõitma?

Ei ole mõtet arutleda selle üle, kas laevaliiklus peab olema riigi käes ja kas uued laevad on paremad või halvemad. Fakt on see, et uusi laevu pole. Ja ei tule ka niipea. Palju õnne meile.

Jääbki arusaamatuks, kuidas saab korraldada riiklikult tähtsat laevaliiklust nii, nagu see on korraldatud. Häbiasi. Täiesti läbi mõtlemata. See on sama kui hot dogi äri alustades annaks alguses kliendile jahu, pärmi ja vett ning soovituse sai ise valmis küpsetada.

Eile oli reede. Tavaline reede. Järgmisel nädalal on ralli. Ja siis alles läheb “lõbusaks”. Eks näe, kas Neptun on leebunud või krutib taas kogu selle jama peale korraliku laine üles.