Koolijuhid pole rahul palgatõusuga

Värske riigieelarve eelnõu kindlustab õpetajatele järgmisel aastal vähemalt 4,6-protsendise palgatõusu. Samuti kinnitab ministeerium, et tegeleb täiendavate võimaluste otsimisega õpetajate palga veelgi suuremaks tõstmiseks.

Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro tõdes, et seda protsenti vaadates ei saa säärase uudisega kuidagi rahul olla, sest keskmine palk läheb pigem eest ära.

“Palk peaks tõusma ikka vähemalt 7–8%, kui tahetakse tasapisi jõuda selle 120 protsendini, nii et see uudis õpetajatele ilmselt meelt mööda ei ole,” arvas SÜG-i juht.

Ka Kärla põhikooli direktor Jaan Lember nentis, et praegune palgatõus ei ole see, mida on lubatud ja mida on oodatud. “See tõus on lubatust märkimisväärselt vähem, nii et jah, see 4,6 protsenti ei rahulda.”

Eesti haridustöötajate liit (EHL) avaldas juba möödunud nädalal muret, et tänavu pole õpetajate töötasu miinimum tõusnud valitsuse lubatud tasemeni riigi keskmisest palgast- nimelt lubas valitsus, et aastaks 2019 moodustab Eesti õpetaja keskmine töötasu 120% riigi keskmisest töötasust.

EHL märgib, et kui 2015. aastal oli keskmine palk 1056 eurot, siis õpetaja töötasu miinimum oli 900 eurot ehk 85 protsenti riigi keskmisest, tänavu on keskmine palk 1137 eurot, õpetaja miinimumtasu aga 958 eurot, mis teeb 84 protsenti.