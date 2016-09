Muhus võistlevad snaiprid pikamaalaskmises

1. ja 2. oktoobril korraldab Kaitseliidu Saaremaa malev Muhus Koguva karjääris rahvusvahelise pikamaalaskmise võistluse.

“Hea meel on tõdeda, et eelregistreerimise tulemusel on kõik võistlusklassid maksimaalselt laskjatega täidetud,” ütles Kaitseliidu Saaremaa maleva staabiülem kapten Margo Sai. “Võib öelda, et tegu on oodatud ja nõudliku võistlusega, kus lasketingimused karjääri ja muutlike sügisilmade näol pakuvad piisavalt väljakutseid ka oma ala tippudele.” Võistlusel osalevad nii Kaitseliidu malevate kui ka kaitseväe laskurid, samuti külalised Soomest ja Rootsist.

Võisteldakse täpsusküti, snaipri ja snaiper magnum klassis, lisaks on võistkondlik arvestus kolmele esindajale (2 täpsuskütti ja 1 snaiper). Sihtmärgid asetsevad distantsidel 200, 300, 500, 700, 850 ja 1000 m.

Saaremaa malev korraldab võistlust Koguvas juba neljandat korda. Auhinnalaual on lisaks rändkarikatele ka rikkalik valik SAKO relvatehase toodangut.

Saarte Häälele ütles kapten Sai, et võimalused häid kohti saavutada on kindlasti ka saarlastel. “Kui on õnne ja täpset silma, siis on ikka võimalus,” lausus ta. Sai lisas, et pikemate distantside puhul on tegemist küllaltki spetsiifilise alaga.

Kõigil ei ole eeldusi lasta sihtmärgi pihta, mis asub 1000 m kaugusel. Lühemad distantsid ehk 200 ja 300 m peaksid kapten Saia sõnul olema aga jõukohased igale sõdurile. “See on meie tänase relva sihikuline laskekaugus,” selgitas ta ja lisas, et pikemad distantsid on jõukohased pigem erialameestele ja -naistele.

“Võistlus tuleb laskuritele kindlasti põnev ja konkurentsi pakkuv,” ütles kapten Sai. Ta lisas, et võistlus ei ole avalik ja ohutusnõuetest tulenevalt on ligipääs karjäärile piiratud, mistõttu palutakse kohalikelt mõistvat suhtumist.