Musumännikus lendavad taldrikud

Musumänniku ketasgolfi pargis said püsti esimesed 12 korvi ja kuigi tööd radade juures alles käivad, on entusiastlikumad mängijad pargi juba üles leidnud.

Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et 12 rada üritatakse selle aastanumbri sees valmis saada ja kuus rada tuleval kevadel. “Järgmisel aastal lähme asjaga kindlasti lõpuni,” kinnitas ta, lisades, et kokku tuleb Musumännikusse 18 rada.

Kettaid saab olemasolevatesse korvidesse Musumännikus loopida põhimõtteliselt juba praegu, kuid Mäetalu rõhutas, et mängijad peavad arvestama ka töömeestega, kes radade ääres trimmerdavad, puutüükaid eemaldavad ja muid töid teevad. Seega ketasgolfipark ametlikult veel avatud ei ole, kuid vihjeks võib öelda, et nädalavahetustel sealt töömehi eest ei leia.

Töid teeb Musumännikus Saaremaa spordikooli hooldemeeskond. Mäetalu selgitas, et meestel on ka teisi töid, näiteks staadionide hooldamine jms, ning seetõttu tänavu kõiki radasid lihtsalt valmis ei jõua teha. Ketasgolfipark valmib koostöös ettevõttega DG Evolution OÜ, kust telliti korvid ja saadi nõu raja projekteerimisel.

Tulevikus varustatakse rajad ka viitadega, samuti tuleb pargi äärde radade kaart. Mäetalu ütles, et pimedamatesse kurvidesse tulevad ka hoiatussildid. “Me ei saa keelata kellelgi siin jalutamast, aga peab arvestama, et taldrikud lendavad,” märkis Mäetalu, selgitades, et Musumänniku pargis jalutavad inimesed peavad edaspidi arvestama sellega, et pargi otstarve on mõnevõrra muutunud.

Mäetalu leiab, et ketasgolfi seisukohalt on park küllaltki huvitav ja võimalusi pakkuv. “Karujärvega küll võrrelda ei saa, kus on suured avarad metsaalused, aga ma arvan, et ei peagi võrdlema,” sõnas ta. Musumänniku üks suuremaid eeliseid on ikkagi selle linnalähedus.

Kuressaare kaasava eelarve maikuus lõppenud hääletuse tulemusena pälvis ettepanek rajada Musumännikusse ketasgolfipark 307 häälega kolmanda koha. Kaasavast eelarvest saadi pargi rajamiseks 9100 eurot.