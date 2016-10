PARDAKAAMERA VIDEO: Talve tänava ristmikul oli kolme autoga kokkupõrge

Kuressaares teada- tuntud ohtlik Talve tn ja Pihtla tee ristmik nõudis laupäeval ohvriks kolm autot. Talve teelt tulnud sõiduk ei näinud “anna teed” märki ning sõitis otse ette pea teel liikuvatele autodele. Valge sõiduki juht ei olnud kohalik. Teadupoolest on veider ristmik varemgi nõudnud õnnetusi. Kuressaare linn on lubanud selle ristmiku paremini märgistada, kuid seni on see veel tegemata. Õnnetuse üks ohvritest, pardakaameraga autos sõitnud Annika Jürviste ütles, et kõik inimesed jäid õnneks terveks. Autod said kõvasti kannatada.