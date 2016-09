Pöide asub Ida-Saare valla loomiseks taas läbi rääkima (1)

Suur-Saaremaale seni vastu olnud Pöide vallavolikogu ei muutnud oma seisukohta ka eilsel koosolekul, ent kavatseb taas alustada läbirääkimisi Ida-Saare valla loomiseks.

Pöide volikogu otsustas oma eilsel koosolekul häälteenamusega seitse poolt ja üks vastu teha Laimjala, Orissaare ja Leisi vallavolikogule ettepanek moodustada nelja omavalitsusüksuse baasil vabatahtliku ühinemise kaudu üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Teine volikogus hääletusele pandud eelnõu kandis pealkirja “Ettepaneku tegemine Saaremaa ühinevatele valdadele”. Selle eelnõu poolt hääletas kaks ja vastu viis volinikku, üks jäi erapooletuks.

“Seega ettepanekut ei esitata,” tähendas Pöide volikogu esimees Marina Treima.

Piisava toetuseta jäänud eelnõu järgi tulnuks ühinevatele Saaremaa valdadele teha ettepanek kaasata Pöide vald alustatud ühinemisprotsessi ja mitte taotleda täiendavaid läbirääkimisi, täiendada ühinemislepingu lisas olevat investeeringute nimekirja Pöide valla objektidega sarnastel põhimõtetel teiste ühinevate valdadega ning teha teatavaks Pöide valla tahe moodustada oma territooriumil Pöide osavald.

Kolmel omavalitsusel, kellele Pöide ühinemisettepaneku teeb, on vastamiseks aega kaks kuud, selle aja sees saab aga Pöide vald teada riigikohtu otsuse.

Nimelt esitas Pöide vallavolikogu augusti lõpus riigikohtule taotluse seoses haldusreformi seadusega, kuna leidis, et ühinevatele omavalitsustele seaduses esitatav 5000 elaniku miinimumnõue ei ole põhjendatud. Just see sai saatuslikuks ka Ida-Saaremaa valla loomisele, mille poolt Pöide oli.

Kuigi ühinemisteemaline päevakorrapunkt kuulus eilse koosoleku päevakorda, said volikogu liikmed ühinemisteema arutamiseks kokku ka üleeile, neljapäeval.

“Kuna funktsionääride surve on ühinemise osas väga tugev, istusime koos ja arutasime, kas alluda sellele survele või mitte,” ütles volinik Andres Peet Saarte Häälele. “Arvan, et suutsime leida õige lahenduse ja läheme oma teed ikka edasi. Mina leian, et kindlus on voorus.”

“Suur-Saaremaa ei ole meie jaoks sobilik variant,” leidis ka volikogu liige Priit Lulla. “Mina pean õigeks jätkata läbirääkimistega Ida-Saaremaa suunal.”

“Inimene võitleb ju ikka oma kodukoha eest,” lausus volikogusse kuuluv Aili Juhkam. “Siin ääremaal elades arvan, et suures ühises katlas on lake vedelam. Ehk saame siiski midagi rohkemat.”

“Kui riigikohus otsustab, et seadust tuleb muuta, siis tõenäoliselt seda tehakse, aga reformiga minnakse ikkagi edasi,” ütles eilse koosoleku külaline, ühinemisnõunik Taavi Kurisoo.

Tema sõnul on Saaremaalt otsustanud Suur-Saaremaa ühinemisläbirääkimistes osaleda kõik omavalitsused peale Pöide.

“Meil on Pöide volikogule vastamiseks aega kaks kuud, mille ajal tuleb ka riigikohtu otsus valdade kaebuse osas haldusreformi põhiseadusega kooskõlas olemise küsimuses,” ütles Saarte Häälele Orissaare vallavolikogu esimees Marili Niits. “Sellest lähtuvalt saame ka Pöide vallale vastata. Praegu oleme Suur-Saaremaa läbirääkimiste lauas.”