Saaremaa rikaste TOP-is uus tulija

Kui läinud aastal Äripäeva koostatud Eesti rikaste TOP 500-s Saaremaaga seotud ärimeeste hulgas n-ö uusi tulijaid ei olnud, siis tänavu leiab tabelist vähemalt ühe uue nime – Saarte Metsamajanduse omaniku Marek Mägi.

Pärnumaalt pärit, ent paarkümmend aastat Saaremaal elanud Marek Mägi päralt on tabelis 250. koht ja tema varanduse suuruseks on Äripäev hinnanud kenakese 11,3 miljonit eurot. Firma käive oli tabeli andmeil 1,9 mln eurot ja ärikasum 540 000 eurot. Omanikutulu jagas Saarte Metsamajanduse OÜ aga lehe andmeil 32 000 eurot.

Marek Mägile tuli rikaste tabelisse jõudmine üllatusena. “Avastasin ka ennast sealt hommikul imekombel,” tõdes Mägi. “Aga me oleme pikka aega tegutsenud firma ja eks on eelnevatelgi aastatel kasumit ja käivet olnud,” tähendas ta. Praegune kasuminumber on tema sõnul tekkinud pigem aastaid tagasi soetatud ja metsamajandusega mitte seotud kinnisvara müügist.

Saaremaaga seotud ärimeestest on kõrgeimal kohal Saare Golfi omanik, Saaremaa juurtega Peter Hunt, kelle päralt on 20. koht. Aastaga on ta seega nelja koha võrra tõusnud. Varandust on tal viimastel andmetel 84,5 miljonit eurot.

22. kohal on Saaremaa juurtega energeetikaärimees Kristjan Rahu, kelle varandus on hinnanguliselt 80,4 miljonit eurot.

Saarte Häälele ütles Rahu, et tema säärastest tabelitest kõige paremini ei arva. “Kui seda lugeda, jääb mulje, et on rida väga rikkaid inimesi, kel on mägede viisi raha, aga see ei vasta paraku alati tõele,” tõdes ta.

Rahu arvates kujundab see natuke lugejate arvamust neist, kes on tabelis ära toodud, ning selle kõrvalt võivad olulisemad asjad elus ununeda. “Ma arvan, et 90% neist, kes tabelis on, ei tahaks selle olemasolu. Eks see natuke nokkimiseks on välja pandud.”

Rahule järgneb suvevilsandlane, Silberauto omanik Väino Kaldoja. Tema varanduse suuruseks on märgitud 78,4 miljonit eurot ja see on andnud talle 24. koha. Koha võrra on ta seega tabelis tõusnud.

Mulluselt 40. kohalt on 27. kohale tõusnud kinnisvara, põllumajanduse ja tootmise valdkonnas tegutsev saarlane Kaido Jõeleht, kelle varandus on 76 miljonit. 35. kohalt leiab laevanduses ja kinnisvaras tuntud Olav Miili, kelle varanduse suuruseks on hinnatud 66,9 miljonit eurot. Miilile järgneb 60. kohal ettevõtja Vjatšeslav Leedo, kelle varanduse suurus on majanduslehe hinnangul 43,9 miljonit eurot.

Ruhnu rikkaim elanik, ehitusettevõtja Aivar Tuulberg on 72. kohal ning temal jagub varandust 36,8 miljoni euro ulatuses. Kohta on ta jagamas oma äripartneri Raivo Rannaga.

83. kohalt leiab aga Saaremaal elava ja siin AS-i Luksusjaht omava Sven Lennart Alpståli, kelle varanduse suurus on 30,9 miljonit eurot.

Tõusu on teinud ka saarlasest ärimehe Toomas Tooli abikaasa Mari Tool, kelle varanduse suurus on 29,8 miljonit eurot. Mullu oli ta tabelis 121. kohal. 106. kohal on tänavu aga kinnisvarafirma Arco Vara üks asutajatest Arti Arakas, kes pärast firma börsile tulekut oma osaluse maha müüs. Temal on varandust 25,6 miljoni euro ulatuses.

119. koht kuulub Baltic Workboatsi (BWB) ühele omanikule Märten Vaikmaale. Tema varanduse suuruseks on märgitud 23,6 miljonit eurot. Teine BWB omanikest Margus Vanaselja on 23,2 miljoniga kaks kohta tagapool.

Tabelis edasi liikudes leiab kohalt 154 elektroonikat müüva Euronicsi ühe omanikest Jaan Koppeli, kelle varanduse suurus on 17,9 miljonit eurot.

11,1 miljoni euroga on 254. kohal GOSPA hotelli haldav Tarmo Sumberg, tunnustatud silmaarst Ants Haavel, kes on silmade laserprotseduure tegeva KSA Silmakeskuse OÜ omanik, on tabelis 279. kohal. Haaveli varanduse suuruseks on hinnatud 10,3 miljonit eurot.

Selgasel suvekodu omav investor Raivo Hein on tabelis 316. kohal. Varandust on tal värske tabeli andmeil rohkem kui mullu – 9 miljonit eurot.

Salva kindlustuse juhatusse kuuluva Tiit Pahapilli leiab 373. kohalt, varanduse suurus tabeli andmeil 8,2 miljonit eurot. Kütusefirma Jetoil ühe omaniku, Saaremaalt pärit Ando Raua varandus on aga 7,6 miljonit eurot, koht 406.