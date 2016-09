Esmaspäeval saab Eesti endale uue presidendi. Tõenäoliselt. Loodetavasti. Seni riigikogus ja Estonias toimunu ei ole muidugi kriis või krahh. See on lihtsalt inetu lugu. Pettumus.

Eile esitati presidendikandidaadiks Kersti Kaljulaid. Tema puhul on kasutatud sõnu “võõras”, “tundmatu”, “tagavara”, “portselan”. Kuidas kellelegi. Kaljulaid ise palus esmalt lugeda tema kirjutatud tekste.

Lugesin. Või olgem ausad, olin ennegi lugenud. Polnud ta nii võõras ühti. Tema tekstid on selged. Selge sõnumiga. Selgete seisukohtadega. Ei ole nendes tänapäevaselt kantseliitlikuks muutunud keelele omaselt palju keerulisi sõnu ega sisutühja keerutamist.

Vahel tunduvad mõned arvamused isegi veidi liiga ilusad või suisa plikalikult naiivsed, et olla päris. Need tekstid on täis rahvuslust. Eetilist rahvuslust, nagu ta ise on väljendunud.

See on kõvasti erinev sellest rahvuslusest, mille viljelejad joovad põhimõtteliselt vaid valget kohvi ja karjuvad nende peale, kes näevad pilti väheke suuremalt.

“Sinimustvalge südamega inimene,” ütles selle peale üks mu tuttav. Nõustun. See võtab kõik kokku.

Nende tekstide kirjutaja teab, et sõnal on jõud. Ega see ole muidugi saladus. Iseasi on, kas sa oskad seda jõudu kasutada ja mis eesmärgil sa seda kasutad. Kas pöörad näo oma inimeste poole ja püüad asju selgitada või paugutad 140-tähelisi väljamaakeelseid ja väljamaa asjadest rääkivaid lauseid. Abiks ja omal kohal needki. Iseasi, et kellele ja kuidas.

Ei tea praegu vist keegi, kas Kersti Kaljulaiust saab hea president. Samas saavad kõik selle teoks saamisele kaasa aidata. Kuulates. Jälgides. Kaasa mõeldes. Kahekõnet pidades.

Muidugi on kahju, et see kõik nii on läinud. Oleksime võinud juba pea nädala uue presidendiga harjuda. Kuid olgem ausad, Eestile presidendi otsimisega oli sellel terve suve otsa kestnud koomuskil üsna vähe pistmist. Pigem ikka oli mängu ilu selles, et kes ja kuidas saab kellelegi keerata. Estonias toimunu oli sellele rändetendusele väärikas finaal. Kahjuks.

Seda enam hämmastab mõne riigikogulase avaldus, et tema jonnis Kaljulaiule toetusallkirja andmisega, kuna temal ei lastud uue kandidaadi leidmisel kaasa rääkida. Paraku nii on. Ja peabki olema.

Teie ise lasite oma võimaluse käest. Nüüd tuleks leppida. Pole mõtet jonnida, et tahad apelsini, kui pakutakse vaid õuna. Seda enam, kui oled hunniku teisi puuvilju juba minema visanud või pole suutnud otsustada, mida sa tahad. Ise oled süüdi. Kõlab küll ülbelt ja inetult, aga proovi. Ehk ei olegi kõige kehvem.

Rahvatarkus ja elukogemus on ammugi näidanud, et tagavarana kasutusele võetud asjad on tavaliselt paremad ja kauakestvamad.