UUS! Uus praamiajastu algas vanade laevadega (GALERII)

Öösel TS Laevade kätte läinud Väinamere praamiliikluses ei ole esmapilgul sisuliselt midagi muutunud. Laevade ja opereerimise riigi kätte minekul lubatud uuendusi ja parendusi ei paista kuskilt. Virtsu-Kuivastu vahel kündsid Ionas ja Harilaid ning pileteid müüdi ajutistest soojakutest mis öösel paigaldati. Kui Kuivastu pool on suudetud ooteala tühjaks vedada siis Virtsus ulatub järjekord kaupluseni. See tähendab, et sadamas tuleb ikkagi vabagraafikul kulgevaid laevu oodates piisavalt aega parajaks teha. Sotsiaalmeedias kirjutavad reisjad, et sadamates toimub paras segadust. Ka kohapeal oli näha, et inimesed küsivad ja pärivad päris palju. Selgitusi jagas ka Virtsus viibinud vedaja TS Laevade emafirma Tallinna Sadama nõukogu esimees Valdo Kalm.

Meediale kommentaare jagades oli Kalm ülevõtmise osas positiivne. Tema hindas öösel toimunud aktsiooni positiivselt ja ütles, et meeskond on teinud head tööd. Ajutised piletilahendused soojakute ja avatud tõkkepuude näol saavad korda vähemalt paari nädalaga. Kalm lootis, et homse tihedama liiklusega on dokist tagasi ka Hiiumaa ning olukord normaliseerub veelgi.

Millal uued laevad jõuavad, seda Kalm ei öelnud. „Ma ei tea seda kuupäeva veel,“ ütles ta.