Väinamere Liinid pakkus end liinil appi

Kuna eile päeval katkestas puhanguti 25 m/s puhunud tuul laevaliikluse Virtsu ja Kuivastu vahel ning sadamatesse tekkis korralik järjekord, pakkus Väinamere Liinid välja, et on valmis liini teenindama ka pärast südaööd. Seda selleks, et kõik inimesed saaksid kindlasti üle veetud.

Väinamere Liinid tegi eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku jätkata veoteenuse osutamist pärast südaööd kuni ootejärjekorra likvideerimiseni, kuid seejuures mitte kauem kui 1. oktoobri varahommikul kella 5-ni, mil ülevedudega pidi jätkama uue operaatorina TS Laevad. Ministeerium nõustus ettepanekuga.

Eile oli reaalse variandina õhus, et tänasest mandri ja suursaarte vahelist laevaühendust opereerima asuv TS Laevad võib alustada varahommikul vaid kolme laevaga, kui Tallinnas plaanilises dokihoolduses viibiv parvlaev Hiiumaa ilmast tingituna õigel ajal liinile ei jõua. Kui parvlaeval veel eile Tallinnast liikuma õnnestus pääseda, peaks see täna varahommikust Virtsu ja Kuivastu liinil taas vedama asuma. Saarte Hääle trükki mineku ajaks polnud liiklus liinil tormi tõttu igatahes veel taastunud.

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro märkis eile pärastlõunal, et ilmaprognooside kohaselt peaks Hiiumaa õigeaegselt jõudma, kuid keegi ei osanud siis öelda, kas prognoosid peavad paika. Kui tuul ikka tugevneb, ei pruukinud laev kuskile liikuda. Liinile jõudmiseks kulub Hiiumaal kuus kuni kaheksa tundi.

Kuivõrd TS Laevade tellitud neljast uuest parvlaevast ei jõutud ühtki õigeks ajaks valmis ehitada, plaanis ettevõte BNS-i andmeil alustada ülevedusid liinidel asenduslaevaga Regula ja kolme rendilaeva – St.Ola, Harilaiu ja Hiiumaaga.

Millal uued laevad valmivad ning Eestisse jõuavad, ei ole päris selge. Asenduslaevade rendi ja muu lisakulu peale on TS Laevad esialgu plaaninud kuni 5,5 miljonit eurot.