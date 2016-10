Angela Merkeli suhtumine pagulastesse on karmistunud

Viimasel ajal on Saksamaa kantsleri Angela Merkeli ja tema juhitava erakonna Kristlik-Demokraatlik Liit reiting järsult langenud. Selle põhjuseks on riiki tabanud rändekriis. Et võimul püsida, on kantsler pidanud oma üleliia leebet pagulaspoliitikat pisut karmistama.

Sel aastal on Saksamaa 16 liidumaast juba viies toimunud kohalikud valimised. Neil valimistel pole Merkeli juhitav Kristlik-Demokraatlik Liit (KDL) loodetud edu paraku saavutanud. Nelja liidumaa valimistel on kantsleri erakonda tabanud suisa lüüasaamine.

Sotsioloogilised küsitlused näitavad, et KDL-i populaarsuse languse peamine põhjus on kantsleri juhitava valitsuse migratsioonipoliitika. Kuna juba eeloleval aastal toimuvad Saksamaal üldvalimised, on sealsed ajalehed hakanud arutama selle üle, kas Angela Merkel on valmis oma seisukohti muutma ja üleliia leebet (põhimõttel “Kõik on teretulnud!”) pagulaspoliitikat karmistama. Või on ta oma vaateid juba muutnud, ainult et keegi pole seda seni tähele pannud?

Kantsleri 154 sõna

Seda teemat lahates tuleks alustada Angela Merkeli avaldusest, millega ta esines pressikonverentsil pärast KDL-i lüüsaamist Berliini valimistel 18. septembril. Ajalehe Süddeutsche Zeitung ajakirjaniku rehkenduste kohaselt lausus Merkel pressikonverentsil vaid 154 sõna. Nende seas olid ka järgmised fraasid: “Jumal näeb, et me pole kõike teinud õigesti… Kui ma vaid suudaksin aega tagasi pöörata… Keegi meist ei soovi 2015. aasta kordumist. Ka mina mitte.”

